Грызлов намерен обсуждать идею создания Евразийского союза (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге председатель Госдумы России Борис Грызлов заявил, что он намерен обсуждать с коллегами из стран содружества идею создания Евразийского союза, условия для такой интеграции есть.



Борис Грызлов заявил: "Считаю, что сейчас пришло время более глубокой интеграции на евразийском пространстве. Для этого есть все объективные факторы. Эксперты оценивают устойчивый рынок в размере 250-300 миллионов человек. Именно такое количество было в Советском Союзе. Думаю, что создание Евразийского союза именно к такому количеству проживающих должно стремиться для того, чтобы экономика могла развиваться самостоятельно", - цитируют Грызлова Вести.ру.