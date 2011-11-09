Власти Великобритании готовы ввести новые санкции в отношении Ирана
9 ноября 2011, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций в отношении финансового и нефтегазового секторов Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уильям Хейг.
"Мы рассматриваем возможность принятия дополнительных мер против финансового и нефтегазового секторов Ирана", - цитирует Хейга Интерфакс. По его словам, власти также рассматривают вопрос о включении в санкционный список новых компаний и лиц, связанных с иранской ядерной программой.