Власти Великобритании готовы ввести новые санкции в отношении Ирана

Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций в отношении финансового и нефтегазового секторов Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уильям Хейг.



"Мы рассматриваем возможность принятия дополнительных мер против финансового и нефтегазового секторов Ирана", - цитирует Хейга Интерфакс. По его словам, власти также рассматривают вопрос о включении в санкционный список новых компаний и лиц, связанных с иранской ядерной программой.



