Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В среду в Санкт-Петербурге спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко избрали председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ. Ее кандидатуру на этот представил спикер Госдумы Борис Грызлов.



Участники заседания Совета проголосовали за кандидатуру Валентины Матвиенко единогласно, здесь присутствовали представители парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Украины.



После процедуры избрания Валентина Матвиенко поблагодарила парламентариев за доверие, она сказала: «Для меня это большая ответственность. Я приложу все усилия, максимально буду использовать свой опыт и знания для решения наших общих задач», - цитирует Матвиенко ИТАР-ТАСС.



Председатель Совета напомнила, что СНГ отмечает свое 20-летие. По ее мнению, эта дата — «убедительный ответ тем скептикам, которые приписывают СНГ разные неизлечимые болезни». Она выразила уверенность, что «наши страны способны войти в число лидеров глобального роста».



Согласно регламенту, председатель Совета МПА СНГ избирается членами Совета Ассамблеи тайным голосованием на один год с возможностью дальнейшего переизбрания на новый срок. До Валентины Матвиенко председателем Совета МПА СНГ в течение нескольких лет был ее предшественник на посту председателя СФ Сергей Миронов, которого члены Совета несколько раз переутверждали в этой должности, в соответствии с правилами.



Кроме того, на председателя Совета МПА СНГ возлагаются функции по организации работы Ассамблеи и ее органов, проведения заседаний Совета Ассамблеи. Председатель также подписывает решения Ассамблеи и представляет МПА СНГ в отношениях с другими организациями.