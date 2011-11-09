Премьер Греции Георгиос Папандреу заявил об отставке

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил об отставке. В своем телеобращении Папандреу пожелал удачи следующему премьеру. Своего преемника по имени он не назвал, но заявил, что остановил свой выбор на «институциональной» кандидатуре.



Это позволило местным СМИ предположить, что речь идет об обсуждавшейся ранее кандидатуре спикера парламента Филиппоса Пецалникоса, передает РИА Новости. Перед этим премьер заявил, что Греция должна остаться в еврозоне и выполнить кредитное соглашение с Евросоюзом. Ранее Папандреу согласился уйти в отставку, чтобы открыть путь коалиционному правительству правящей левоцентристской партии ПАСОК и «Новой Демократии».