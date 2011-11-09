Россия возмущена приговором двум летчикам в Таджикистане - МИД РФ

Россия возмущена приговором двум летчикам в Таджикистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Хамрохоном Зарифи.



В сообщении МИД РФ, размещенном в среду вечером на сайте ведомства, говорится: "С российской стороны было высказано возмущение необоснованным приговором курган-тюбинского суда в отношении пилотов двух АН-72, принадлежащих "Авиакомпании Ролкан", - российского гражданина В.В.Садовничего и нашего соотечественника гражданина Эстонии А.С.Руденко, арестованных 12 марта с.г. после вынужденной посадки в аэропорту г.Курган-Тюбе".



По заявлению Сергея Лаврова, Россия поддерживает подачу адвокатами Владимира Садовничего и Алексея Руденко апелляции и настаивает на пересмотре приговора и возвращении российского гражданина на Родину, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.



Кроме того, на Смоленской площади отметили, что "Х.Зарифи ссылался на сложности, связанные с многочисленными "пробелами" в статусе "Авиакомпании Ролкан" и претензиями к ней со стороны властей Афганистана. Российский министр на это подчеркнул, что вопрос о судьбе гражданина России должен быть решен без каких-либо искусственных увязок".