В Госдуму внесли законопроект о запрете на курение кальяна

В Санкт-Петербурге депутаты намерены лоббировать запрет на курение кальяна в общественных местах. По мнению политиков, кальянный дым негативно влияет на организм человека и приводит к различным онкологическим заболеваниям.



В Государственную Думу депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли пакет поправок в закон "Об ограничении курения табака" и в Кодекс об административных правонарушениях. "Курильщики кальяна в большей степени подвергаются риску заболевания раком ротовой полости, легких, горла, желудка, мочевого пузыря и пищевода, хронического раздражения губ, языка и рта", – утверждают разработчики поправок. Документ был внесен в Госдуму.

Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поддержал идею петербургских депутатов запретить в России курение кальяна в общественных местах, в том числе кафе и ресторанах.