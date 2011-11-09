Через 20-30 лет голосование и референдумы могут проходить с использованием интернета, заявил президент России Дмитрий Медведев. "Грядет эпоха цифровой демократии", - считает глава государства.



Такое заявление Медведев сделал на встрече с блогерами. "Может быть, лет через 20-30 мы, действительно, вернемся в эпоху непосредственной демократии с использованием цифрового ресурса, когда у каждого человека будет свой цифровой ключ или индекс какой-то, который будет позволять ему непосредственно участвовать в управлении государством. Это выглядит как фантастика, может быть, но, с другой стороны, мне кажется это абсолютно нормально", - сказал Медведев. Современные информационные технологии позволяют оперативно и недорого узнать точку зрения граждан по наиболее насущным вопросам, считает Медведев. "Мы, может быть, в какой-то период вернемся к таким формам непосредственной демократии с использованием цифрового пространства, которые давным-давно забыты, включая прямое голосование не только на выборах президента или Государственной Думы, но и те же самые референдумы", - цитирует президента РИА Новости.