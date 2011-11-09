Дмитрий Медведев завел страницу в "ВКонтакте"
9 ноября 2011, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев открыл свою страницу в социальной сети "ВКонтакте". Страница главы государства "ВКонтакте" доступна по ссылке http://vkontakte.ru/dm.
По словам Медведева, он останется в сети. "Более того, считаю, чтобы правильные примеры подавать, свое присутствие в сети я буду расширять. Чтобы доказать на собственном примере сейчас при вас открою свою официальную страницу "ВКонтакте", - цитирует президента РИА Новости. На странице главы государства можно посмотреть два альбома с 50 фотографиями.
Недавно президент завел аккаунт еще на одном популярном международном социальном ресурсе - Facebook, и его на сегодня читают более 300 тысяч человек.