МИД РФ требует от Вашингтона гуманного отношения к Буту

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Москва требует от Вашингтона гуманного и не унижающего человеческое достоинство отношения к Виктору Буту.



Москва будет добиваться возвращения россиянина на родину всеми доступными средствами, об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.



В заявлении ведомства говорится: "МИД России и наше генконсульство в Нью-Йорке находятся в постоянном контакте с Виктором Бутом, его родственниками и адвокатами". Российская сторона оказывает Буту "необходимую юридическую и консульскую помощь" и "остро ставит перед американской стороной вопрос о недопустимости применения к нашему гражданину противоправных методов физического и психологического воздействия, противоречащих международно-правовым и гуманитарным нормам".



"Мы, разумеется, не оставим без внимания то обстоятельство, что после известного решения присяжных нью-йоркского суда, признавших Виктора Бута виновным, условия его содержания в тюрьме, и без того неоправданно суровые, стали еще жестче", - отмечается в заявлении.



Александр Лукашевич отмечает, что "вокруг так называемого "дела Бута" с прямой подачи властей США целенаправленно нагнетался негативный фон, препятствовавший объективному рассмотрению фактов. То, как сейчас обращаются с нашим гражданином, фактически похищенным американскими спецслужбами и затем подвергнутым интенсивному прессингу, подтверждает наш вывод о шаткости доказательной базы обвинения, основанной не на конкретных деяниях, а исключительно на злом, с точки зрения американского "правосудия", умысле".



В заявлении МИД РФ подчеркивается: "В контактах с властями США требуем гуманного и не унижающего человеческое достоинство отношения к гражданину России, пока он находится в заключении на американской территории. Мы будем добиваться, используя все доступные средства, возвращения Виктора Бута на Родину".



Напомним, на прошедшей неделе в США присяжные признали Бута виновным по всем пунктам обвинений - в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Мера наказания Буту будет определена на заседании 8 февраля. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.