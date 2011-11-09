Тегеран дал Москве таджикскую пощёчину

Российского лётчика Владимира Садовничего таджикские власти арестовали по требованию Ирана. Российская авиакомпания Rolkan Investmens Ltd. выполняла роль перевозчика технических грузов в интересах НАТО.

Суд в Таджикистане приговорил российского лётчика Владимира Садовничего и его эстонского коллегу Алексея Руденко к 8,5 годам колонии строгого режима. Их обвинили в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полётов.

«Владимир Садовничий и его коллега из Эстонии Алексей Руденко, по нашим данным, были задействованы в грузоперевозках в интересах группировки НАТО в Афганистане. Они перевозили технические и гуманитарные грузы, не военные. Этот арест был произведён по требованию Ирана, которому не нравится взаимодействие России и НАТО в афганском вопросе», – рассказал «АН» российский военно-дипломатический источник. «Ребят, конечно, выпустят в ближайшее время. Но самолёты достанутся в качестве бонуса Минобороны Таджикистана», – добавил он.

По словам источника, «и сам приговор, и поведение российских дипломатов укладывается в рамки профессиональной непригодности. И полного паралича политической воли российского руководства. Как только стало известно о том, что мера пресечения была изменена с домашнего ареста в гостинице на заключение под стражу, поступило предложение провести показательные учения 201-ой военной базы. Но внешнеполитическое ведомство забилось в истерике».



