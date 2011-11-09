Экс-президент США Билл Клинтон порадовался, что Путин идет на третий срок

Билл Клинтон заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы отработавший два срока президент мог занять эту должность в третий раз после перерыва. Бывший президент США считает "правилом" выдвижение Владимира Путина.



"Я всегда считал, что это должно быть правилом. Не думаю, что это можно на практике применить к кому-то из тех, кто уже был президентом, но, если говорить о будущем, лично я считаю, что это должно стать правилом", - сказал Клинтон в интервью телеканалу MSNBC. Также Клинтон подчеркнул, что не говорит о себе, и не упомянул ситуацию в России. На фоне последних событий в России, заявление Клинтона выглядит чуть ли ни как выражение поддержки и одобрения намерений Владимира Путина.



В марте текущего года на встрече с российскими оппозиционерами вице-президент США Байден поведал, что указал премьеру Путину на недопустимость его выдвижения в президенты в 2012 году.



Аргументы недели писали о намерении Путина выдвинуть свою кандидатуру в президенты России еще в августе. В материале "Двуликий Путин" Андрей Угланов писал: "По всем прикидкам премьер-министр Путин готовится баллотироваться в президенты. А значит, будет избран".



