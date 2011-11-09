Российским бомжам разрешили голосовать в ночлежках

Россияне, не имеющие постоянного места жительства, смогут проголосовать в ходе грядущих выборов в Госдуму на избирательных участках, которые будут образованы в местах их компактного нахождения или в так называемых ночлежках.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Нина Кулясова сообщила, что в избирательные списки занимающиеся бродяжничеством граждане будут включаться только по их собственным заявлениям. "Предъявление паспорта, подтверждающего наличие у такой категории лиц гражданства РФ, станет обязательным условием для участия в выборах", - подчеркнула Кулясова. Представитель ЦИК РФ отметила, что избирательные участки появятся в день выборов на 65 железнодорожных вокзалах в 43 субъектах РФ, а также в 27 аэропортах в 24 российских регионах.

Ранее председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов рассказывал, что В Подмосковье есть продвинутые бомжи, которые задают свои вопросы даже по Интернету.