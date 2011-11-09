Дворкович: Россия подготовит все документы для ВТО за пару дней

Помощник президента Аркадий Дворкович сообщил о том, что пакет документов по вступлению России в ВТО может быть готов в ближайшие два дня. Сегодня в Женеве Россия и Грузия подпишут двустороннее соглашение, устраняющее последнее препятствие на пути присоединения РФ к ВТО. Документ касается таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами.



Ранее российская сторона согласилась на аудит данных о внешней торговле Абхазии и Южной Осетии независимыми компаниями, которые будут также помогать таможенным службам Грузии и России. Мониторинг предполагает размещение международных наблюдателей в начале и конце трех торговых коридоров и электронный обмен информацией.

Напомним, это был основной камень преткновения на переговорах между странами. Посредником выступила Швейцария. Достигнуты все договорённости о вступлении России во Всемирную торговую организацию.



Как заявил глава российской делегации по переговорам о присоединении к ВТО Максим Медведков, согласованный документ "основан на предложенной нами концепции и не выходит за рамки принципиальной российской позиции".