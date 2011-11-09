Крымские татары возбудились от нового премьер-министра Крыма

Недавнее назначение Анатолия Могилева главой автономной республики Крым было негативно воспринято проживающими на ее территории татарами и на это, по их мнению, есть объективные причины.

Так, татары припомнили господину Могилеву его высказывания, которые он сделал в 2008 году, покидая пост начальника главного управления МВД Крыма. Тогда, в интервью, озаглавленном «В Крыму зреет конфликт по косовскому сценарию», Могилев якобы оправдал сталинскую депортацию татар из Крыма в 1944 году, так как возвращавшиеся в войны фронтовики, неминуемо бы обрушили свой гнев на, как их назвал в интервью Могилев , «пособников Адольфа Гитлера».

Как сообщают «Аргументы недели – КРЫМ», в защиту нового премьера вынужден был выступить Виктор Янукович, заявивший вчера , что крымская власть будет уделять достаточное внимание решению «крымскотатарских проблем». «Я говорил МОГИЛЕВУ, - сказал президент, - что нужно уделить внимания столько, сколько нужно». По его словам, новоназначенный председатель Совмина должен продолжить работу, начатую его предшественником ДЖАРТЫ: «Он (ДЖАРТЫ) эффективно начал сотрудничество… и МОГИЛЕВ на это настроен».