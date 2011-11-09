Медведев проведет очередную встречу со своими сторонниками - блогерами

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня проведет очередную встречу со своими сторонниками - блогерами. Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова сообщила, что пообщаться с Дмитрием Медведевым придут сторонники, "которые относятся к числу активных пользователей сети Интернет или имеют свои проекты в Сети".

Отметим, Дмитрий Медведев - опытный пользователь социальных сетей. Несколько лет российский президент ведет блог в "Живом журнале". А в июне 2010 года он завел собственный микроблог в ходе посещения штаб-квартиры компании Twitter в Кремниевой долине в США. Микроблог Дмитрия Медведева читают более 650 тысяч человек.



Недавно президент завел аккаунт еще на одном популярном международном ресурсе - Facebook, которой уже читают более 300 тысяч человек.