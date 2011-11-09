Председателем Совета министров Крыма назначен Анатолий Могилев

Верховный совет Крыма во вторник, 8 ноября, на внеочередном заседании назначил председателем Совета министров автономии Анатолия Могилева. За назначение Могилева проголосовали 76 из 80 депутатов. "Я представитель команды президента и в дальнейшем буду продолжать ту линию, которую проводил мой предшественник Василий Джарты", - заявил новый глава крымского правительства.



Во внеочередном заседании парламента Крыма принял участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

По окончании заседания он представил нового руководителя правительства автономии административно-хозяйственному активу Крыма.



Согласно Конституции, председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховным советом Крыма по согласованию с президентом Украины.



Могилев до назначения возглавлял Министерство внутренних дел Украины.

Напомним, Василий Джарты скончался в августе 2011 года в результате тяжелой болезни.