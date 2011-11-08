Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству за полгода провести допэмиссию акций ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Доля государства в компании может снизиться с нынешних 100% до 50%.



Об этом говорится в указе Медведева, публикуемом в среду "Российской газетой". Документ также вносит изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. О приватизации ОЗК в середине октября завил генеральный директор компании Сергей Левин. Программой приватизации предусмотрена полная продажа ОЗК к 2017 году. Уставный капитал ОЗК состоит из 116,871 тысячи акций номиналом тысяча рублей.



Во вторник на встрече с немецкими бизнесменами Дмитрий Медведев заявил о том что, Россия всегда чувствовала поддержку со стороны бизнеса.