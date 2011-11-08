Вступление России во Всемирную торговую организацию неизбежно - Медведев

Вступление России во Всемирную торговую организацию неизбежно. С таким заявлением на встрече с немецкими бизнесменами выступил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, Россия всегда чувствовала поддержку со стороны бизнеса.



"И не только российского, но и наших друзей и коллег из других стран, наших партнеров из Германии, которые понимали, что ВТО для России - это не морковка, которая висит и помогает выполнять какие-то действия, а это неизбежность как для России, так и для самой ВТО, потому что не может быть шестой экономики по паритету покупательной способности, не может быть такой огромной страны как наша, чтобы она не была в ВТО», - цитирует Медведева РИА «Новости».