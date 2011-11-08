Александр Лукашенко назначил посла Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Андрея Кобякова.

В пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что Кобяков также назначен Постоянным представителем Белоруссии при Евразийском экономическом сообществе по совместительству. Ранее дипломат занимал пост замглавы администрации президента, а до этого - пост вице-премьера Белоруссии.