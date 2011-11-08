Медведев призвал к полной отмене виз между Россией и Евросоюзом

Президент России Дмитрий Медведев на встрече со своим германским коллегой Кристианом Вульфом поднял вопрос отмены визового режима между Россией и Евросоюзом. По словам Медведева, визовый вопрос стал реальным рудиментом прошлого.



"Рассчитываем, что и Германия, и другие страны ЕС, с которыми мы сейчас ведем переговоры после утверждения "дорожной карты", будут двигаться в строну не просто облегчения визовых обменов, а в сторону полной отмены виз, потому что только в этом случае (можно) создавать единую Европу, рассчитывать на полноценное партнерство", - цитирует Медведева РИА "Новости".

После переговоров в Берлине Дмитрий Медведев отправился в город Любмин. Здесь президент и канцлер Германии Ангела Меркель открыли газопровод Nord Stream AG ("Северный поток").