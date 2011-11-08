Бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский считает, что в России произойдет революция. По мнению Ходорковского, страну ждет долгий застой, политический кризис и революционная смена власти. Он выразил надежду, что бескровная.

Отвечая на вопросы читателей сайта радиостанции "Эхо Москвы", Ходорковский отметил задачу либеральной оппозиции: "защищать ценности свободы и права человека в годы застоя, смягчить ход и последствия революции". По его словам, после смены власти либералы должны стать "активной и конструктивной частью постреволюционной коалиции".

Михаил Ходорковский и высказывался о возможной революции в России. В интервью иностранным СМИ в июне он сказал, что Россия может пойти по пути арабских государств, в которых произошла революция, если российские власти не начнут либеральные реформы. Бывший глава "ЮКОСА", находящийся сейчас в карельской колонии, заявил, что России следует отказаться от имперских амбиций в пользу строительства национального государства. по его словам, Россия вполне готова стать национальным правовым государством европейского типа. "Главное здесь - культура. В России более 80 процентов населения относят себя к русской культуре", - отметил он.

Ходорковский сказал: "Мы очень близки к национальному самоубийству". Он считает, что "попытки сохранить империю вместо построения национального правового государства обошлись нам очень дорого".

Исходной ошибкой в постсоветской России Михаил Ходорковский назвал ликвидацию системы сдержек и противовесов в Конституции 1993 года. По его мнению, остальные ошибки - следствия этой. "Страна не должна зависеть от личных качеств одного человека", - подчеркнул он. Как отметил Михаил Ходорковский, нынешняя власть "ведет себя как оккупант в собственной стране".