Очередные кадровые перестановки произвел губернатор Петербурга Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сегодня на заседании городского правительства, объявил о кадровых перестановках. На должность главы комитета по физической культуре и спорту назначен Юрий Авдеев.

Экс-глава комитета Вячеслав Чазов занял пост главы Приморского района, сменив на этой должности Андрея Кутепова. Полтавченко поблагодарил за работу экс-главу жилищного комитета Юрия Осипова, об отставке которого стало известно накануне, и представил нового руководителя - Валерия Шияна. Полтавченко напомнил, что вице-губернатор Михаил Осеевский покидает свой пост в связи с переходом на работу в Москву. На пост вице-губернатора, главы администрации кандидатура Дивинского Игоря Борисовича будет рассмотрена, по словам Полтавченко, в среду, передает РИА Новости.

Свои посты сохранили председатель комитета по управлению городским имуществом Дмитрий Куракин, председатель комитета по вопросам законности и правопорядка Леонид Богданов, председатель архивного комитета Светлана Штукова и председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Валерий Калугин.