Абрамович в Высоком суде Лондона признал, что покупал ОРТ с согласия Кремля

Российский бизнесмен Роман Абрамович дал в Высоком суде Лондона показания об обстоятельствах продажи телеканала ОРТ, впоследствии переименованного в "Первый канал".

Накануне миллиардер, владелец британского футбольного клуба "Челси" уже шестой день отвечал в Коммерческом суде в Лондоне на вопросы адвоката Лоуренса Рабиновица, защищающего интересы опального российского олигарха Бориса Березовского.

Роман Абрамович признался в лондонском суде, что советовался по вопросу покупки ОРТ с Кремлем. Березовский утверждает, что в 2000 году Абрамович заставил его продать 38-процентную долю акций телекомпании "Общественное российское телевидение". (Сейчас - "Первый канал").

По словам Абрамовича, он договорился о покупке доли ОРТ у партнера Березовского Бадри Патаркацишвили (умер в 2008 году), после чего встретился с тогдашним главой президентской администрации Александром Волошиным, передает ВВС. Миллиардер утверждает, что сумма сделки в составила 150 млн. долларов.

Абрамович настаивает, что окончательная договоренность об этом была достигнута в начале ноября 2000 года на встрече с Березовским и Патаркацишвили на юге Франции. Абрамович на суде доказывал, что этой встречи не было.

Абрамович, дающий показания в лондонском Высоком суде, заявил, что доли Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили были выкуплены за одну сумму, а по документам прошла другая, в связи с тем, что на этом настаивал продавец акций. Но миллиардер отказался признать, что таким образом преследовалась цель уйти от налогов в России.

Напомним, Борис Березовский обвиняет Романа Абрамовича в нарушении доверия и контрактов, требуя от него выплаты компенсации в размере около 6 млрд. долларов за утрату долей в нескольких крупных российских компаниях. Абрамович отвергает все претензии Березовского.

Березовский потратил на судебную тяжбу в Лондоне со своим бывшим деловым партнером Романом Абрамовичем более 100 миллионов фунтов стерлингов.