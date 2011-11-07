Завтра Анатолий Могилев станет премьером Крыма

Президент Украины согласовал назначение Анатолия МОГИЛЕВА на должность председателя Совета министров Крыма.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте главы государства.



В соответствии с частью 4-й ст. 136 Конституции Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «усадил» МОГИЛЕВА в пустующее кресло, прекратив разговоры по поводу того, кто станет следующим премьером после ДЖАРТЫ.



Новое назначение предварило увольнение МОГИЛЕВА ЯНУКОВИЧЕМ с должности министра внутренних дел Украины, текст которого опубликован на сайте.



В послужном списке МОГИЛЕВА – должность начальника крымской милиции (с февраля 2007 по декабрь 2007). С декабря 2007 года он пребывал в распоряжении МВД, а в период избирательной кампании 2009-2010 гг. руководил крымским штабом кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. С марта 2010 года МОГИЛЕВ возглавлял Министерство внутренних дел Украины, сообщает an.crimea.ua.



Вопрос назначения МОГИЛЕВА на должность премьера депутаты Верховной Рады Крыма рассмотрят завтра в 14 часов.