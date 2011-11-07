Любимов в ближайшие дни возглавит телеканал РБК. Его пригласил Прохоров

Представители РБК - первого в России телевизионного бизнес-канала - подтвердили, что бывший заместитель руководителя ВГТРК Александр Любимов в ближайшие дни возглавит телеканал. Известный тележурналист Александр Любимов давно проводит консультации, а с лета «уже работает по телеканалу», уточнили "Аргументам.ру" в РБК.

Напомним, Любимов ушел с поста заместителя руководителя ВГТРК, когда согласился участвовать вместе с Прохоровым в выборах в Госдуму.

"АН" сообщали, что Александр Любимов согласился возглавить список партии "Правое дело" по одному из округов Москвы.

Лидер "правых" Михаил Прохоров с радостью написал тогда в своем блоге: "Буквально на днях я предложил Александру Любимову возглавить список партии по одному из округов Москвы (в столице у "Правого дела" будут списки по нескольким округам). Рад, что он согласился!".