Участники ШОС поддержали создание Банка развития

В Петербурге главы правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник в ходе заседания совета организации, которое прошло в Константиновском дворце в Стрельне поддержали идею создания специального счета ШОС и Банка развития.

Страны-участницы также договорились продолжать формирование механизмов финансирования проектной деятельности в рамках ШОС. Главы правительств поручили продолжить работу по формированию эффективных механизмов финансового сопровождения проектной деятельности в рамках ШОС, имея в виду ее завершение к очередному заседанию Совета глав государств-членов ШОС.

Главы правительств государств-членов ШОС также подчеркнули значимость сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций. Отмечена необходимость активизации совместной работы над экономической моделью проекта концепции "Высокоскоростная информационная магистраль".

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступил за расширение Шанхайской организации сотрудничества. Глава российского правительства отметил необходимость усилить экономический вектор взаимодействия государств-членов ШОС. По словам Путина, Россия не будет связывать помощь Европе с уступками в энергетической или других сферах. "Как член Международного валютного фонда мы будем оказывать поддержку через его инструменты. Мы заинтересованы в том, чтобы в еврозоне не было проблем. Мы не будем связывать это ни с энергетикой, ни с чем-то другим", - сказал он.

Путин отметил, что если такие страны, как Россия и Китай, будут прилагать усилия по улучшению ситуации в Европе через такие организации, как МВФ, то это будет способствовать повышению статуса Москвы и Пекина в этих организациях.