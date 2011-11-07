Фурсенко: Руководству Минобрнауки нужна рокировка

Министр образования и науки Андрей Фурсенко не исключает того, что Дмитрий Медведев, который после президентских выборов будет формировать правительство, предложит ему остаться министром.

Еще в конце октября Фурсенко допускал, что не войдет в новый состав правительства. Глава Минобрнауки отметил, что среди министров образования и науки разных стран он «долгожитель». Андрей Фурсенко не собирается в отставку до мая 2012 года, передает «Газета.ру». Фурсенко не собирается в отставку до мая 2012 года, но считает, что возглавляемому им ведомству необходимо кадровое обновление. «Смены нужны не только для того, чтобы публика была удовлетворена, но и для того, чтобы возникали новые люди, которые бы приходили с новыми идеями. Либо должна быть полностью перекомпонована схема министерства», - сказал министр.

Фурсенко стал мишенью для критики в первую очередь из-за ЕГЭ, который с трудом приняли в обществе. Отметим, многие вице-премьеры и министры на выборах в Госдуму возглавили региональные списки партии. Фурсенко и другой непопулярный министр Татьяна Голикова в их число не попали.