Премьер Италии Берлускони опроверг слухи о своей скорой отставке

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опроверг слухи, распространенные некоторыми СМИ о том, что в скором времени он отправится в отставку. Берлускони отверг и гипотезу о создании временного "технического правительства" страны.

"Единственной альтернативой нашему кабинету могут быть только новые парламентские выборы, которых мы не хотим", - предупредил глава итальянского правительства. "Правящая коалиция имеет достаточное число голосов в парламенте, мы проверили это", - заявил он в своем обращении к участникам конференции активистов движения "Народное действие". По неподтвержденным данным, с предложением уйти в отставку к премьеру обратились его однопартийцы.

Как передает ВВС, 8 ноября итальянский парламент проведет голосование по бюджету, увязанное с голосованием по вотуму доверия правительству, в результате которого, по опасениям инвесторов, премьер-министр Италии может уйти в отставку.

Аргументы.ру сообщали, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони настаивает на том, что он и только он способен провести ключевые экономические реформы, которые выведут страну из тупика.