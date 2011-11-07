Макаревич рассказал, как они «попали» с «ЕР» на концерте в Кемерово (ВИДЕО)

Андрей Макаревич объяснил ситуацию на выступлении группы «Машина Времени» в Кемерово, где конферансье на сцене заявил о поддержке концерта партией «Единая Россия» и «Общероссийским народным фронтом».

В своем блоге в «Снобе» Макаревич рассказал: «Пришли перед началом концерта из администрации губернатора — говорят, хотят нас наградить почетными знаками за выслугу перед искусством и за шахтерскую любовь. Ну, награждайте — не обижать же, только коротко. Выходит на сцену молодой человек и начинает вещать за «Единую Россию» и Народный фронт — мы даже «мяу» сказать не успели».

Как оценил ситуацию Макаревич: «Это называется трахнуть без предупреждения». А на официальном сайте группы музыкант ответил: «Человек, который вылез на сцену и стал благодарить местных и неместных политиков, сделал это БЕЗ ВЕДОМА группы и ее администрации. И был награжден абсолютно заслуженным свистом. Люди, которые пишут о том, что группа поехала в тур в поддержку какой-то партии - попросту врут».

В Кемерово 3 ноября «Машина Времени» выступила с концертом. Как сообщает newsmusic.ru, конферансье сообщил зрителям: «Этот концерт проходит в поддержку... Прошу прощения, при поддержке всероссийской партии «Единая Россия» и «Общероссийского народного фронта»»



В зале начался свист, поднялся гвалт. «Верните деньги за билет!» – кричали возмущенные поклонники группы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Видео выступления конферансье попало в Интернет, его просмотрели тысячи зрителей.

Напомним, ранее Макаревич записал «К нам в Холуево приезжает Путин.