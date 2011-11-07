Саакашвили увидел в России все признаки тяжелого экономического кризиса

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «в России есть все признаки тяжелого экономического кризиса». В понедельник Саакашвили провел встречу в своей резиденции с депутатами из пропрезидентского большинства.

По словам грузинского президента, в России, в отличие от Грузии, «большая коррупция, ощущение бесперспективности». «Практически распадается еврозона», - отметил он. Михаил Саакашвили призвал «привлекать на этом фоне инвестиции, капиталы, которые бегут из других стран», газета ВЗГЛЯД.

Грузинский президент сообщил, что рост экономики в Грузии составил примерно 7%, инфляция – около трех процентов. Сакашвили подчеркнул, что настроен достаточно оптимистично в отношении экономики своей страны.

Он пообещал в 2012 году в Грузии «революционные проекты» по строительству новых городов, курортов, ГЭС.