В Смольном продолжаются кадровые перемены

Завтра на заседании правительства Санкт-Петербурга будет объявлено еще об одной отставке – свой пост покинет вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осиевский. Вопрос об утверждении нового вице-губернатора был внесен сегодня комитетом по законодательству Законодательного Собрания города в проект повестки дня ближайшего заседания городского парламента. Новым вице-губернатором станет первый заместитель руководителя администрации губернатора Игорь Дивинский. Как уже стало известно, Михаил Осиевский уедет на работу в Москву, где займет пост первого заместителя министра в Министерстве экономического развития.

Ожидавшаяся завтра еще одна громкая отставка, о которой вот уже больше недели ходят упорные слухи, случилась уже сегодня, до заседания городского правительства. Речь идет о главе жилищного комитета Юрии Осипове. В Смольном все таки решили сменить накануне зимы главу одного из самых критикуемых комитетов. В качестве приемника Юрия Осипова сегодня был представлен коллективу новывй руководитель Жилищного комитета. Им стал заместитель главного инженера «Петербурггаза» 53-летний Валерий Шиян.

По данным интернет газеты «Фонтанка ру», «Валерий Шиян – кадровый чекист: службу он начинал еще в КГБ, а затем, после реорганизации службы, работал в ФСБ. К 2000 годам он вышел на пенсию в звании полковника и начал работать в петербургской компании «Евросиб», занимающейся перевозками грузов, экспедированием и девелоперскими проектами. Валерий Шиян трудился в дочке «Евросиба» – охранной структуре «Кинар», одним из учредителей которой, по данным СПАРК, является генерал милиции Евгений Ратковский. В 2009 году он стал генеральным директором ЗАО «Вертикаль», которая, по информации «Фонтанки», также связана с «Евросибом».

Ожидается, что кадровые перемены на этом не закончатся. В ближайшее время покинет свой пост и председатель Комитета по физической культуре и спорта ВячеславЧазов.