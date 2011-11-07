"Единая Россия" замаскировала агитацию под рекламу думских выборов

В преддверии выборов в Государственную Думу политическая партия "Единая Россия" замаскировала свою агитацию под рекламу избирательной кампании. Сходство в московском избиркоме обнаружил блогер Олег Козырев.

В своем блоге Козырев опубликовал фотографии плаката в метро и билборда в районе станции "Полежаевская". Плакат, размещенный в вагоне, как следует из выходных данных, напечатан по заказу московской городской избирательной комиссии.

















Билборд был размещен по заказу политической партии "Единая Россия" и оплачен из ее избирательного фонда. На билборде и плакате используется одинаковое цветовое решение, а также одинаковое схематичное изображение различных социальных групп. "Любой, кто проработал в рекламе хотя бы полтора дня, понимает, что это единая рекламная кампания. В одном стиле, в едином решении", - пишет Козырев.

Ранее "Аргументы недели" уже сообщали о скандалах, связанных с предвыборной кампанией "Единой России". Так мэр Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую россию" региону денежные средства не дадут. А в Воронеже в государственных учреждениях появились бланки, в которые вносятся данные тех, кто готов проголосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму. В бланки вносят имена, адреса, телефоны и подписи