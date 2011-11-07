МИД РФ: Удар Израиля по Ирану был бы ошибкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что военный удар Израиля по Ирану был бы большой ошибкой. Министр иностранных дел России напомнил, что власти Израиля не первый раз упоминают о возможности нанесения ударов по Ирану.

«Наша позиция на этот счет хорошо известна: Это было бы серьезной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул Лавров .

«АН» сообщали, что израильский президент Шимон Перес заявил в пятницу, 4 ноября, что Израиль склоняется к военному решению иранской угрозы больше, чем к дипломатическому варианту решения проблемы. Это заявление последовало после нескольких публикаций в израильских СМИ о том, что глава правительства этой страны Биньямин Нетаньяху якобы пытается заручиться поддержкой большинства ключевых министров для проведения возможной военной операции против Ирана, передает РИА Новости.

Напомним, США и ряд стран Запада обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает.

Накануне агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщило, что МАГАТЭ планирует на следующей неделе опубликовать ранее закрытую информацию — доклад - о ядерной программе Ирана, в котором, как предполагается, содержится информация о том, что иранские ученые, возможно, проводили компьютерное моделирование ядерных боеголовок.



