ПАСЕ может применить санкции к Украине

Мейлис Репс - содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявила, что ПАСЕ может применить санкции в отношении Украины, но надеется, что страна не даст для этого оснований.



В опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ-Украина" Мейлис Репс сказала: "Все это (санкции) возможно, хотя мы искренне надеемся, что Украина не зайдет так далеко. Скорее всего на январской сессии не будут приняты крайние меры воздействия на Украину. Изменится язык резолюции (которую в январе планирует принять ПАСЕ по ситуации на Украине), ее тональность. Что касается негативного сценария, то опасения связаны прежде всего с приближающимися выборами в парламент. Если избирательное законодательство будет использовано определенным образом, то у вашей страны возникнут действительно серьезные проблемы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли ПАСЕ в целях влияния на Украину прибегнуть к санкциям, либо лишить страну голоса в мониторинговом комитете ПАСЕ.



По ее словам, в промежуточном отчете ПАСЕ по Украине, принятие которого и планируется в январе, будет говориться об уровне обеспокоенности ситуацией на Украине, "и чем большей будет обеспокоенность, тем дальше отодвинется перспектива снятия мониторинга (со стороны ПАСЕ)", - цитирует Репс РИА Новости.



Кроме того, ПАСЕ обеспокоена с ситуацией свободы собраний в Украине. Докладчик ПАСЕ Мариэтта де Пурба-Лундин сказала по этому поводу: "Нашу серьезную обеспокоенность вызывает ситуация со свободой собраний. Общественные организации вынуждены просить разрешения властей на проведение демонстраций и зачастую сталкиваются с запретом. Почему в Украине запрещаются демонстрации? Почему существуют распоряжения местных властей, не позволяющих проводить митинги в тех или иных случаях? Это в принципе недопустимо".



Эти заявления Мариэтты де Пурба-Лундин и Мейлис Репс прозвучали после того, как на минувшей неделе они посетили Украину и провели ряд встреч с властями, однако не смогли получить разрешение суда на свидание в СИЗО с экс-премьером Юлией Тимошенко. Они выразили обеспокоенность в связи с непредоставлением находящимся в СИЗО (экс-премьеру Юлии Тимошенко, экс-министру внутренних дел Юрию Луценко и бывшему и.о. министру обороны Валерию Иващенко) надлежащей медицинской помощи, а также в связи с нарушениями процессуального законодательства при судебном рассмотрении дел экс-чиновников.