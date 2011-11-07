Лавров: Россия и Евросоюз одобрят перечень условий для отмены виз в Брюсселе

В декабре Россия и Европейский союз одобрят перечень условий для перехода к безвизовому режиму на саммите в Брюсселе. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.



По его словам, Россия и ЕС "завершили согласование перечня взаимных шагов". Эти шаги "необходимо сделать и нам, и европейским партнерам, для того, чтобы создать все необходимые условия для перехода к безвизовому режиму", - сказал глава МИДа. "Этот перечень, я надеюсь, будет одобрен в следующем месяце на саммите между Россией и ЕС, который состоится в Брюсселе", - цитирует Лаврова РИА Новости.