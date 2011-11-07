Путин отчитался перед Медведевым об успехах российской дипломатии

Председатель Правительства Владимир Путин отчитался перед президентом Дмитрием Медведевым об успехах российской внешней политики. Судя по отчету, период за последние полгода Россия может считать для себя очень успешным.



Документ с грифом "для служебного пользования", подписанный Путиным, попал в распоряжение газеты "Коммерсантъ". Отчет правительства касается выполнения "Программы эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации", подписанной Дмитрием Медведевым в сентябре 2010 года. Отчет был отправлен главе государства в июне, он суммирует успехи и неудачи российских дипломатов в первой половине 2011 года. Правительство отмечает тот факт, что обороноспособность страны оставалась "на более низких уровнях вооружений", что позволило освободить ресурсы для выполнения других целей. В частности, среди успехов российской дипломатии упомянуты ратификация договора СНВ с США в феврале и "продолжение активного диалога с США и НАТО по вопросам ПРО". Авторы документа также считают достижением российской дипломатии "укрепление статуса ООН как основы международно-правовой системы обеспечения мира", имея в виду, в частности, роль Совбеза ООН в урегулировании конфликта в Ливии. Помимо этого, говорится в отчете, России удается сдерживать международные санкции против Сирии и Ирана. По мнению властей, эти меры поспособствовали укреплению в мире "объективного образа России".