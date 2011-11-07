В Воронеже в государственных учреждениях появились бланки, в которые вносятся данные тех, кто готов проголосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму. В бланки вносят имена, адреса, телефоны и подписи, пишет "Коммерсантъ". Воронежские чиновники начали распространять бланки сбора подписей в поддержку партии "Единая Россия" 2 ноября. В шапке документа - цитата губернатора Алексея Гордеева, возглавляющего воронежскую группу "единоросов" на выборах в Государственную Думу. Сразу несколько глав государственных учреждений подтвердили, что "руководители мэрии и области, курирующие выборы", потребовали "охватить этими листами" всех подчиненных."Подписи всех служащих как бы подтверждают, что они вместе с семьями готовы проголосовать за "Единую Россию", как им настоятельно должны рекомендовать непосредственные начальники, то есть мы", - рассказал изданию один из чиновников.



