Партии Греции договорились о проведении внеочередных парламентских выборов. Выборы состоятся 19 февраля 2012 года. Решение было принято на встрече министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса с оппозицией.



Как сообщает агентство Reuters , стороны также обсудили временные рамки создания нового правительства. Ранее стало известно о том, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу уйдет в отставку, а политические силы сформируют коалиционное правительство.



Политический кризис в Греции возник после того, как 31 октября Георгиос Папандреу объявил о своем намерении провести референдум, на котором граждане страны высказались бы по вопросу о получении финансовой помощи Европейского Союза.