Путин примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС в Питере

Председатель российского правительства Владимир Путин сегодня примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.



Участники заседания обсудят вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, сепаратизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков. Помимо этого, планируется рассмотреть вопросы укрепления многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Участники встречи также наметят план формирования Энергетического клуба ШОС, целью которого станет деловое общение и обмен информацией в области ТЭК. Источник в правительстве РФ сообщил РИА Новости, что начало работы новой структуры намечается на февраль с участием профильных государственных структур и компаний.