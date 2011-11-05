Глава иранского МИДа обвинил США в оказании давления на МАГАТЭ

Иран обвинил Соединенные Штаты Америки в оказании давления на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи.



По его словам, эта организация руководствуется политическими соображениями при анализе ядерной программы Исламской республики, передает в субботу иранский телеканал Press TV. Ранее стало известно о том, что на следующей неделе МАГАТЭ планирует опубликовать закрытую информацию о ядерной программе Тегерана. "Если МАГАТЭ беспристрастная организация, она должна сопротивляться попыткам давления, которое оказывают на нее некоторые страны, и выполнять свою работу профессионально", - цитирует Салехи РИА Новости.