Грузия: переговоры с Москвой по ВТО практически завершены

Переговоры между Москвой и Тбилиси по вопросу вступления России в ВТО, практически завершены.

Заместитель главы МИД Грузии Серги Капанадзе заявил, что компромиссное соглашение между странами, предложенное Швейцарией, осталось неизменным: "С предложенным швейцарским посредником компромиссным вариантом документа согласились обе стороны, и никакие изменения в него не были внесены".

Капанадзе уточнил, что соглашение между Россией и Грузией по присоединению России к ВТО будет подписано на следующей неделе и начнет действовать со дня вступления страны в организацию.

Дипломат подчеркнул, что "текст соглашения 5 ноября в Женеве будет парафирован, то есть текст документа уже не изменится".



Замминистра иностранных дел Грузии сообщил, что в ближайший период Швейцария выберет частную компанию и определит для нее мандат, в соответствии с которым эта компания будет осуществлять мониторинг торгового коридора между Грузией и Россией.

"АН" сообщали, что американские конгрессмены выразили озабоченность в связи с возможным вступлением России в ВТО. Группа из 23 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий указала на ряд препятствий.