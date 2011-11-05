Российского бизнесмена Бута заподозрили в связях с режимом Каддафи

Российского бизнесмена Виктора Бута, подозреваемого властями США в нелегальной торговле оружием, заподозрили и в деловых связях с режимом бывшим лидером Джамахирии полковником Муамаром Каддафи.

Доказательства удалось найти в бывшей штаб-квартире разведывательной службы в ливийской столице Триполи.

Найденные материалы показывают, что Виктор Бут пытался активно расширять свою деятельность в Ливии, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Обнаруженные документы "добавляют интриги в предположения о том, какую роль играл российский бизнесмен в пополнении оружейных арсеналов ливийского полковника за годы, предшествовавшие его свержению.

"АН" сообщали, что 2 ноября предприниматель Виктор Бут был признан судом Нью-Йорка виновным в нелегальной торговле оружием. Коллегия присяжных вынесла единогласное решение "виновен" по всем пунктам обвинительного заключения, в том числе: покушение на убийство американских граждан, преступный сговор с целью продажи ракет класса "земля-воздух" и организация канала снабжения террористической организации.



По всем пунктам обвинения Буту грозит 30 лет тюрьмы. Оглашение приговора должно состояться 8 февраля 2012 года.



Напомним, российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, в 2010 - переправлен в США. Следствие доказывало, что помимо FARC Бут был связан со многими террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями на территории Латинской Америки, Центральной Африки, Ближнего Востока и Средней Азии.