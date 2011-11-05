Выборы в Госдуму: Стартует этап предвыборной агитации в СМИ

В избирательной кампании на выборах в Государственную Думу стартует самый яркий этап - агитация в СМИ. Каждая из 7 политических партий получила по одному часу бесплатного эфира на четырех федеральных телеканалах и четырех радиостанциях.



Число телеканалов увеличилось по сравнению с выборами 2007 года - на этот раз помимо «России 1», «Первого канала» и «ТВ Центра», эфир партиям предоставляет и «Россия 24». Бесплатные печатные площади выделили участникам выборов 12 газет и один журнал. В понедельник 7 ноября сезон дебатов откроют радиостанция «Маяк» (в эфире встретятся «Справедливая Россия» и «Правое дело»), «Вести ФМ» (здесь будут полемизировать ЛДПР и «Яблоко»). 9 ноября в 7 утра в эфире «Первого канала» встретятся КПРФ и «Справедливая Россия», а в 18:15 — «Правое дело» и «Яблоко». Дебаты, которые будут выходить в рамках «Доброго утра», будет вести Арина Шарапова, а вечерний эфир — Петр Толстой, передает ИТАР-ТАСС.