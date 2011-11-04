Владимир Путин отменил штрафы за недобор электроэнергии

Председатель Правительства Владимир Путин подписал постановление, отменяющее штрафы за недобор электроэнергии. Кроме того, премьер дал поручение о необходимости совершенствования ситуации в этой области.



Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам в 09:00 по мск

Путину был доложен согласованный всеми заинтересованными ведомствами проект постановления правительства, регулирующий отношения потребителей электроэнергии и электросбытовых компаний.Документ, в частности, предусматривает отмену взимания штрафов за недобор электроэнергии, передает РИА «Новости». По словам Пескова, премьер это постановление подписал.