Владимир Путин отменил штрафы за недобор электроэнергии
4 ноября 2011, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Правительства Владимир Путин подписал постановление, отменяющее штрафы за недобор электроэнергии. Кроме того, премьер дал поручение о необходимости совершенствования ситуации в этой области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам в 09:00 по мск
Путину был доложен согласованный всеми заинтересованными ведомствами проект постановления правительства, регулирующий отношения потребителей электроэнергии и электросбытовых компаний.Документ, в частности, предусматривает отмену взимания штрафов за недобор электроэнергии, передает РИА «Новости». По словам Пескова, премьер это постановление подписал.