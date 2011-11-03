Саакашвили: Соглашение с Россией по ВТО - дипломатическая победа

Договоренность между Грузией и Россией по вопросу присоединения РФ ко Всемирной торговой организации (ВТО) - "дипломатическая победа". С таким заявлением выступил президент Грузии Михаил Саакашвили.



"Это наша дипломатическая победа", - цитирует грузинского лидера "Интерфакс". Такое заявление Саакашвили сделал в четверг в Кварели, комментируя достигнутую сторонами договоренность по проекту компромиссного соглашения по ВТО. Это результат интенсивных переговоров, которые при посредничестве Швейцарии продолжались в течение последних месяцев, отметил президент Грузии. "Рассматривались пять-шесть, до 10 разных вариантов осуществления таможенного контроля на границах между Грузией и Россией и в конечном счете совместно со швейцарскими посредниками был разработан приемлемый для всех проект", - сказал Саакашвили.