Глава МИД РФ Лавров обсудит проблемы еврозоны с вице-премьером Ирландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит со своим ирландским коллегой Эймоном Гилмором ситуацию в еврозоне. Также темой для обсуждения глав МИД двух стран станет развитие двусторонних экономических отношений и проблемы ОБСЕ.



Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, передает РИА Новости. По его словам, в программе визита министра иностранных дел и торговли Ирландии - участие в восьмой сессии российско-ирландского межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества. В ходе переговоров "предполагается обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая, естественно, сложную ситуацию в еврозоне и проблематику ОБСЕ", отметил Лукашевич.