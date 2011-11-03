Медведев: Россия готова поддержать Европу через механизмы МВФ

Россия готова участвовать в поддержке Европы с использованием механизмов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в рамках саммита G20.



При этом, помощь России не станет определяющей, отметил Медведев. "В силу размеров европейской экономики внешняя помощь не может стать определяющей", - заявил президент. "Европа должна помочь себе сама. Для этого у нее есть и финансовый авторитет, и поддержка многих стран", - подчеркнул Медведев, отметив что суверенные страны должны вести себя ответственно.