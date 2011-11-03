Дмитрий Медведев предлагает G20 новый подход к авторским правам в Интернете

В своем послании лидерам G20 президент России Дмитрий Медведев предложил свободно использовать объекты авторских прав в Сети, если нет заявления правообладателя об обратном.



Медведев направил послание руководителям государств – членов G20 о новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в Глобальной сети, сообщает пресс-служба Кремля. Медведев отмечает настоящий прорыв в области накопления и обмена информацией, произошедший с появлением цифровых технологий и глобальных информационных сетей. "Старые принципы охраны интеллектуальной собственности, создававшиеся в совершенно другом технологическом контексте, в складывающихся условиях больше не работают, что требует определения новых концептуальных механизмов международного регулирования творческой деятельности в сети Интернет", – говорится в сообщении на сайте президента РФ. По мнению российского лидера, государство должно устанавливать определённый уровень правовой охраны объектов авторского и смежных прав в сети Интернет. Также государство должно "предоставлять правообладателю возможность выбирать такую модель охраны своего произведения, которая будет наилучшим образом отвечать его интересам", – считает президент России.



По мнению Медведева, важным элементом нового подхода к охране авторского и смежных прав могло бы стать "введение презумпции, согласно которой использование объектов авторского и смежных прав в сети Интернет считалось бы свободным, если правообладатель не заявит об обратном".