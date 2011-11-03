Члены правительства Греции один за другим отвергают идею референдума по ЕС

Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, а также еще три члена правительства выступили против премьер-министра Йоргоса Папандреу, потребовав не проводить предложенный им референдум по пребыванию Греции в еврозоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие телеканалы.



Ранее Венизелос отверг слова Папандреу о том, что всенародное голосование даст ответ на вопрос, должна ли Греция оставаться в еврозоне. Членство страны в валютном союзе не может быть пересмотрено, заявил министр.



Помимо министра финансов, свои возражения против идеи проведения референдума высказали министр развития Михалис Хрисохоидис, первый замминистра финансов Пантелис Иконому и первая замминистра образования Фофи Геннимата.



Проведение референдума требует первоначального одобрения в парламенте.



