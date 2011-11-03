МИД России: «Власти США оказывали сильное давление на процесс по делу Бута»

МИД России озвучил свою позицию относительно судебного процесса по делу российского предпринимателя Виктора Бута: его ход и обстановка вокруг него ставят под сомнение основания, на которых строилось обвинение, и справедливость принятого судебного решения.



Присяжные в США признали Бута виновным по всем пунктам обвинений - в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Буту грозит от 25 лет лишения свободы.



"Вызывает возмущение, что вокруг "дела В.А.Бута" с прямой подачи структур исполнительной власти США целенаправленно нагнетался негативный фон, препятствовавший объективному рассмотрению фактов. Нельзя считать нормальными и неоправданно жесткие условия содержания российского гражданина, явно призванные заставить его пойти на сделку с "правосудием". Все это ставит под сомнение сами основания, на которых строилось обвинение и, соответственно, справедливость принятого судебного решения", - приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича.



Он вновь обратил внимание на то, что гражданин России был незаконно экстрадирован из Таиланда под беспрецедентным политическим давлением американских властей.



МИД России будет и далее предпринимать все меры для обеспечения законных прав и интересов Бута как гражданина России, заявил Лукашевич. "Наша цель - добиться его возвращения на Родину", - подчеркнул он.